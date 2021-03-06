Верона, Италия, , 10:49 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Верона» Маттиа Дзакканьи попал в сферу интересов команд «Милан» и «Наполи». Об этом 6 марта сообщает Calciomercato.

При этом неаполитанский клуб уже пытался заполучить 25-летнего футболиста в январе текущего года, однако в «Вероне» тогда не стали продавать одного из ведущих для команды игроков.

Также указывается, что «Милан» намерен рассмотреть возможность приобретения Дзакканьи если немецкий хавбек клуба Хакан Чалханоглу не станет продлевать контракт со своей нынешней командой.

Отметим, в нынешнем сезоне Маттиа Дзакканьи сыграл за «Верону» в 25 матчах и отметился в них пятью забитыми мячами и семью голевыми пасами.