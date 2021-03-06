Ашхабад, , 10:39 — REGNUM В Туркмении 245 многодетным матерям в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова было присвоено почетное звание «Ene mähri» (в переводе на русский язык «Материнская нежность», аналог звания «Мать-героиня»). Об этом 5 марта сообщили в информационной программе Watan Habarlary.

«В нашем суверенном государстве высоко почитание матерей, чьи сердца преисполнены нежностью и гордостью, приумножающих своим самоотверженным трудом авторитет Родины, прививающих детям такие присущие нашему народу национальные черты, как патриотизм, гуманизм, благородство и трудолюбие», — цитирует соответствующий документ Turkmenportal.

Почетного звания были удостоены матери, родившие и воспитавшие восемь и более детей, уточняет государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

Государственное информационное агентство Туркмении также сообщает, что президент Туркмении в ходе заседания правительства, состоявшегося 5 марта, заявил о решении выделить квартиры многодетным семьям. Лидер Туркмении в связи с данным решением поручил председателю Меджлиса Гульшат Маммедовой вручить награды и подарки от имени главы государства матерям, удостоенным почётного звания в городе Ашхабад. Руководителю администрации столицы Туркмении поручено вручить ключи от квартир в ашхабадском хякимлике, хякимам велаятов (аналог губернатора) — вручить награды и ключи от квартир на местах.

Напомним, почетное звание «Ene mähri» было утверждено в Туркмении в 2008 году. Матери, удостоенные почетного звания, награждаются нагрудным знаком и получают соответствующее удостоверение, им выплачивается единовременное вознаграждение в размере десятикратной базовой величины. Также женщины, удостоенные звания «Ene mähri», пользуются льготами в порядке, установленном законодательством Туркмении. Им, в частности, предоставляется право бесплатного пользования коммунальными услугами и общественным транспортом.