Кемерово, , 10:06 — REGNUM В Кемерово состоялось совещане по вывозу угля из Кузбасса под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, премьер-министр в своем вступительном слове рассказал о планах по расширению и модернизации Байкало-амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали.

По словам Мишустина, развитие транспортной инфраструктуры является одной из основных задач и в течение ближайших четырех лет пропускная способность угольного полигона Кузбасса должна увеличится до 180 млн тонн, то есть на 25% по сравнению с показателями 2020 года. Для этого предстоит расширить магистрали БАМ и Транссиб.

«На данный момент их пропускная способность на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего. Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение… Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году. Суммарно будет построено около 670 км пути, на втором этапе — более 1300 км. В целом до 2024 года объем финансирования включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров составит около 780 млрд рублей», — рассказал Мишустин.

Совещание под руководством премьер-министра было посвящено решению конкретных вопросов в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина, данных по итогам совещания по угольной промышленности, состоявшегося 2 марта.