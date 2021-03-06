Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Эксперт журнала Forbes по кибербезопасности Зак Доффман в своей статье призвал пользователей смартфоном на операционной системе Android срочно удалить «очень опасное» приложение.

Речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN. VPN — это обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например Интернет.

Доффман пишет, что сервисы SuperVPN на системе Android были установлены более 100 млн раз. При этом разработчики приложения обещают, что оно будет защищать конфиденциальность пользователей. В действительности все обстоит несколько иначе.

По словам Доффмана, SuperVPN обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского программного обеспечения и утечке данных. Совсем недавно исследовательская группа CyberNews выяснила, что на одном из хакерских форумов продается база данных пользователей VPN-сервисов, среди которых и пользователи приложения SuperVPN.

Доффман подчеркивает, что SuperVPN не случайно является бесплатным сервисом — это сделано для его наиболее широкого распространения с целью сбора персональных данных. Он советует пользователям как можно скорее удалить это приложение и использовать сервисы проверенных разработчиков.