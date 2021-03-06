Сан-Хосе, США, , 10:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 3:42.

У победителей забитыми голами отметились Райлли Смит (6-я минута) Чандлер Стивенсон (8-я), оформивший в матче дубль Макс Пасиоретти (23-я и 62-я) и Алекс Так (41-я).

В составе «Сан-Хосе» шайбами отличились Брент Бёрнс (27-я, в большинстве), Мэттью Ньето (33-я), Логан Кутюр (47-я) и Кевин Лабанк (59-я).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился во встрече никакими результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас», для которого это пятая подряд победа, снова встретится 7 марта с командой «Сан-Хосе», потерпевшей второе подряд поражение.