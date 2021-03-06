Берлин, , 09:58 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen AG планирует обеспечить до 70% поставок электромобилей в страны Европы к концу текущего десятилетия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Volkswagen.

В прежних прогнозах Volkswagen целевая доля на рынке электромобилей стран Европы к 2030 году была вдове ниже. В Volkswagen рассчитывают достичь желаемых показателей за счёт высоких инвестиций в сфере электромобилей и автомобильных компьютерных технологий. До конца 2025 года немецкий концерн потратит на инвестиции в этих областях около €16 млрд.

«Мы наращиваем темпы — в ближайшие несколько лет Volkswagen ждёт значительно больше изменений, чем когда-либо прежде», — отметил глава генеральный директор бренда Volkswagen Ральф Брандштеттер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года концерн Volkswagen AG запустил своей первый завод по переработке батарей для электрических автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen запустил первый завод по переработке батарей для электромобилей