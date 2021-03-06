Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили возможности развития кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проект развития кампуса НГУ Правительство Новосибирской области

«Университет является полноценным участником программы научных исследований, интегратором проекта «Академгородок 2.0». При этом, есть сложности и проблемы — в первую очередь, это изношенность и дефицит инфраструктуры, уже сегодня не хватает аудиторий, для того, чтобы нормально организовать образовательный процесс, не хватает площадок для исследовательской и проектной деятельности, досуга студентов, внеаудиторных занятий. Поэтому общими усилиями мы разработали программу развития кампуса университета», — отметил Андрей Травников.

Губернатор сообщил Мишустину, что в 2020 году в регионе сформировали стратегию развития НГУ до 2030 года. Она предусматривает, что несмотря на ожидаемый двукратный рост количества студентов, университет останется относительно компактным специализированным вузом, нацеленным на подготовку качественных кадров для фундаментальной и прикладной науки, инновационных предприятий, R&D-подразделений корпораций.

Как отметил Михаил Мишустин, было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ. Будет построен новый корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр, четыре учебных корпуса. Объём средств будет зависеть от проектно-сметной документации и экспертиз. Премьер подчеркнул, что возьмёт этот вопрос на личный контроль и доложит от этом президенту России.

Кроме того, Андрей Травников доложил Михаилу Мишустину о социально-экономическом развитии Новосибирской области, перспективах развития и реализации приоритетных проектов. В частности, о подготовке к проведению в Новосибирске Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году.

Глава области попросил премьер-министра рассмотреть возможность выделения дополнительного федерального финансирования на строительство ледовой арены. Мишустин отметил, что даст правительству России соответствующее поручение.

В то же время Андрей Травников отметил, что непростой пандемийный год не обошёлся без последствий для региональной экономики.

«Мы старались принимать мягкие, своевременный решения по введению и снятию ограничений, жёсткие решения по соблюдению санитарных мер. Разумеется, на годовые результаты повлияли те меры поддержки экономики, которые были инициированы президентом России, разработаны и приняты правительством страны. Самой пострадавшей отраслью стал малый и средний бизнес, на который приходится 60% оборота экономики нашего региона. Комплекс мер поддержки, разработанный и принятый правительством России, помог нам поддержать эту важнейшую для нас отрасль. Отдельное спасибо за два транша на компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов. Регионы, федеральные министерства, правительство сработали как единая команда — это позволило не только бороться с пандемией, но и продолжить развитие. У нас неплохие результаты в плане реализации национальных проектов — практически все мероприятия были реализованы нами в срок», — уточнил Травников.

Отметим, что председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 4 марта с рабочей поездкой прибыл в Новосибирскую область. Помимо НГУ и встречи с губернатором региона, Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», осмотрел крупнейший логистический центр «Почты России» в аэропорту «Толмачёво», ️ознакомился с ходом подготовки региона к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, ️посетил Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН.