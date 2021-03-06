Кемерово, , 09:38 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Кемерово в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В Кемерово премьер министр проведет совещание по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области, совещание по социально-экономическому развитию Кузбасса, а также встретится с губернатором Кемеровсой обалсти Сергеем Цивилевым.

Как сообшало ИА REGNUM перед поездкой в Кузбасс Михаил Мишустин за несколько дней успел посетить Алтайский край, Республику Алтай, Туву и Новосибирскую область. Основными темами поездки главы правительства по Сибири стали улучшение социально-экономической обстановки и поддержка образования.