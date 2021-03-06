Кемерово, 6 марта, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Кемерово в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В Кемерово премьер-министр проведет совещание по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области, совещание по социально-экономическому развитию Кузбасса, а также встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Как сообщало ИА REGNUM перед поездкой в Кузбасс Михаил Мишустин за несколько дней посетил Алтайский край, Республику Алтай, Туву и Новосибирскую область. Основными темами поездки главы правительства по Сибири стали улучшение социально-экономической обстановки и поддержка образования.