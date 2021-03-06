Киев, , 10:10 — REGNUM На Украине в минувшие сутки зарегистрировали 9144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 6 марта на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Всего с начала пандемии в стране выявили 1 млн 394 061 носителя SARS-CoV-2. 1 млн 194 373 инфицированных выздоровели (3351 за сутки), 26 919 — умерли (156 человек за сутки).

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За сутки в медицинские учреждения были госпитализированы 3309 пациентов с COVID-19.

Максимальное количество случаев заражения за последние сутки выявили в столице Украины (682), а также — в Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали более 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.