Нью-Йорк, США, , 10:06 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уйалд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча с командой «Аризона Койотс» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

За 18 минут 59 секунд игрового времени 23-летний российский хоккеист отличился двумя результативными передачами и сделал три броска в створ ворот.

Таким образом в активе Капризова стало 19 (6 шайб +13 результативных передач) очков в 21 матче сезона, игрок является лучшим бомбардиром НХЛ среди новичков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5.