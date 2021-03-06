Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Киностудия Paramount Pictures перенесла дату выхода триллера «Тихое место 2» с 17 сентября на 28 мая 2021 года. Об этом сообщает интернет-журнал Variety.

Первоначально планировалось, что фильм «Тихое место 2» режиссёра Джона Красински выйдет в прокат в сентябре 2020 года. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции киностудия Paramount Pictures дважды переносила дату премьеры картины — сначала на апрель 2021 года, а затем — на сентябрь.

5 марта в студии вновь объявили о переносе даты премьеры, однако на более ранний срок. «Тихое место 2» выйдет в прокат 28 мая 2021 года.

«Всё хорошее случается с тем, кто этого ждёт. Что ж, думаю, что мы ждали достаточно долго», — прокомментировал режиссёр Красински на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года портал Screen Rant включил триллер «Тихое место 2» в список лучших фильмов, которые должны были выйти в прошлом году.

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