Чикаго, США, , 09:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Чикаго» голы забили Энтони Чирелли (3-я минута), Алекс Киллорн (11-я, в большинстве) и Райан Макдона (44-я), у «Тампы» шайбами отличились оформивший в матче дубль Алекс Дебринкэт (13-я, в большинстве и 28-я) и чешский форвард Доминик Кубалик (47-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету швейцарского форварда «Чикаго» Филиппа Курашева.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров, а также российские защитник и форвард «Тампы» Михаил Сергачёв и Александр Волков не отметились в игре результативными действиями. Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский не принимал участия в матче.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», проигравший прошлый матч, снова встретится 7 марта с клубом «Тампа», этим поражением прервавшим свою серию из шести подряд побед.