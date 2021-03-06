Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Республиканцы в сенате Конгресса США намерены блокировать кандидатуру Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация Джозефа Байдена не расширит санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сенатор от Техаса Тед Круз.

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — написал Круз.

Он также подчеркнул, что команде Байдена пора перестать быть «мягкой с Россией».

Напомним, что предыдущая американская администрация республиканца Дональда Трампа занимала довольно жесткую позицию по «Северному потоку — 2». Фактически действия Трампа привели к остановке строительства газопровода более чем на год. Сейчас газопровод активно достраивается и, возможно, будет готов к сентябрю.

Теперь республиканцы, которые находятся в оппозиции, требуют от Белого дома ужесточить санкции и добиться полной блокировки проекта. Рычаг давления на команду Байдена — утверждение его людей на ключевые посты, как это происходит с постом директора ЦРУ. Уильям Бернс, которого Байден выдвинул на пост главы разведки, ы прошлом был американским послом в России.