Ашхабад, 6 марта 2021, 09:22 — REGNUM Рост ВВП Туркмении за январь-февраль 2021 года составил 5,9%, заявил 5 марта заместитель председателя Кабинета министров Туркмении Гадыргельды Мушшиков в ходе заседания правительства, сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».
За первые два месяца 2021 года объём розничного товарооборота в сравнении с аналогичным периодом 2020 года вырос на 17,6%. 152,9% составило исполнение доходной части бюджета, 85,2% — расходной.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 10,4%, добавил он.
В свою очередь президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость проанализировать состояние мировой экономики, а также — положение в соседних странах, а затем — «внести коррективы в показатели текущего года» и «подготовить ожидаемые прогнозы».
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Напомним, в 2020 году рост ВВП Туркмении также составил 5,9%.