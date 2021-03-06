Ашхабад, , 09:22 — REGNUM Рост ВВП Туркмении за январь-февраль 2021 года составил 5,9%, заявил 5 марта заместитель председателя Кабинета министров Туркмении Гадыргельды Мушшиков в ходе заседания правительства, сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

«За рассматриваемый период рост ВВП составил 5,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года производство продукции в целом увеличилось на 3,3 процента», — сообщил вице-премьер-министр.

За первые два месяца 2021 года объём розничного товарооборота в сравнении с аналогичным периодом 2020 года вырос на 17,6%. 152,9% составило исполнение доходной части бюджета, 85,2% — расходной.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 10,4%, добавил он.

«Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии», — уточнил Мушшиков.

В свою очередь президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость проанализировать состояние мировой экономики, а также — положение в соседних странах, а затем — «внести коррективы в показатели текущего года» и «подготовить ожидаемые прогнозы».

«В целом, с учётом ситуации в мировой экономике, на следующей неделе будет ещё раз проанализировано положение дел в секторах народнохозяйственного комплекса страны», — добавил Бердымухамедов.

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Напомним, в 2020 году рост ВВП Туркмении также составил 5,9%.