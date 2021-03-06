Денвер, США, , 09:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в овертайме команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Анахайма» голы забили Адам Хенрик (20-я минута) и шведский форвард Якоб Сильверберг (23-я), у «Колорадо» забитыми шайбами отличились российский форвард Валерий Ничушкин (35-я) и Брэндон Саад (38-я).

В овертайме голом снова отметился Ничушкин (63-я), таким образом оформивший в матче дубль и принесший «Колорадо» победу.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», для которого это вторая подряд победа, снова встретится 7 марта с командой «Анахайм», потерпевшей девятое подряд поражение.