Лос-Анджелес, США, , 09:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис» переиграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Сент-Луиса» шайбами отметился оформивший в матче дубль Дэвид Перрон (3-я минута, в большинстве и 60-я, игре 6×5), у «Кингз» — Джефф Картер (37-я) и Дастин Браун (41-я, в большинстве).

Победу гостям в овертайме принес гол Майка Хоффмана (62-я, при игре 4×3).

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис», для которого это четвертая подряд победа, снова встретится 7 марта с командой «Лос-Анджелесом», потерпевшим четвертое подряд поражение.