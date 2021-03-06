Братислава, , 08:52 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что его страна не станет отказываться от российской вакцины против коронавирусу «Спутник V» и не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 5 марта.

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Напомним, что власти Словакии получили партию российской вакцины «Спутник V» и даже выдали разрешение на ее использование в стране без регистрации на уровне Евросоюза. Матович даже пошутил, что за партию «Спутник V» он пообещал Владимиру Путину Закарпатье, что очень возмутило Украину.

Однако президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что против использования российской вакцины в стране. Партнеры правительственной коалиции из возглавляемой Матовичем правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» вообще потребовали изменения состава правительства Словакии. Они упирают на то, что необходимо обязательно сертифицировать препарат на уровне Евросоюза — в Евросоюзном агентстве лекарственных средств.

Матович извинился за шутку о «Спутник V» и Закарпатье, но не стал поддаваться давлению — политик заявил, что вакцина «Спутник V» будет использоваться в Словакии и уже полученные дозы назад никто не вернет.

«Итак, «Спутник» не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что никогда бы не позволили отправить обратно уже полученные дозы вакцины. Такжже Матович сказал, что Словакия, конечно, является неотъемлемой частью Евросоюза, но это вовсе не значит, что она не будет использовать высококачественную вакцину только из-за того, что она изготовлена в России.