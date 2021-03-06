Бишкек, , 08:52 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 6 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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С начала пандемии в стране выявили 86 506 случаев заражения SARS-CoV-2. 83 484 инфицированных выздоровели (60 человек за сутки), 1471 скончался (умер один человек за сутки).

На лечении находятся 611 инфицированных. 344 из них получают лечение в условиях стационаров медицинских учреждений, 267 — лечатся амбулаторно.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 4206 случаев заражения коронавирусом медицинских работников. 4194 медицинских работника выздоровели с начала пандемии.