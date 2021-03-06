Пекин, , 08:46 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует запустить первый модуль национальной орбитальной станции до конца июня 2021 года. Об этом сообщает газета China Daily.

Запуск будет производиться с космодрома «Вэньчан» в южной провинции Китая Хайнань. Базовый модуль китайской орбитальной станции и ракета-носитель Long March 5B, которая будет использоваться для запуска, уже доставлены на космодром.

В CNSA сообщили, что китайские учёные при участии коллег из других стран уже сформировали программу научных экспериментов, которые будут проводиться на первом этапе существования орбитальной станции Китая. Отмечается, что китайская орбитальная станция будет открыта для международного сотрудничества в области науки и технологий.

Китайская орбитальная станция будет состоять из трёх элементов — базового модуля и двух лабораторий, которые будут состыкованы с основной частью станции. Планируется, что станция будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации заявили, что в 2021 году правительство Китая планирует провести более 40 запусков ракет космического назначения.

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