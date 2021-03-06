Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM На корреспондента уральской редакции ИА REGNUM Дмитрия Красноухова напали неизвестные. Журналиста попытались похитить из кафе в самом центре Екатеринбурга.

Дмитрий Красноухов

Поздним вечером 5 марта Дмитрий находился в кафе «Вилка-Ложка» рядом с Театром оперы и балета. Двое мужчин подошли к нему со спины и попытались силой заставить журналиста покинуть помещение. Третий человек находился на некотором расстоянии от нападавших. В кафе к тому моменту почти никого не было.

Один из злоумышленников представился полицейским, на долю секунды «посветив» неким документом, и схватил журналиста. В это время второй человек прибрал к рукам ноутбук корреспондента. Дмитрия пытались испугать, заявляя, что он якобы является «закладчиком», и угрожали расправой.

«Ты доигрался. В машину, быстро!» — пригрозил один из неизвестных и попытался вытащить журналиста из кафе.

Журналист, однако, не поддался злоумышленникам. На шум прибежали заведующая кафе и другие сотрудники. Неизвестные растерялись и спешно покинули заведение.

Дмитрий оперативно доложил о ситуации своему руководству и поехал в полицию. Полицейские уже приняли заявление корреспондента. Кем были нападавшие и имеют ли они в действительности какое-либо отношение к правоохранительным органам, пока остаётся неизвестным. По словам Дмитрия, все они в возрасте старше 40 лет.