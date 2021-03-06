Ташкент, , 08:37 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 44 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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41 новый случай инфицирования был выявлен посредством эпидемиологического расследования в Ташкенте, два случая заражения подтвердили в Андижанской области, один — в Бухарской области.

С начала пандемии в республике выявили 80 125 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Побороли инфекцию 78 802 инфицированных (за сутки выздоровели 80 человек).

На текущий момент в медицинских учреждениях на лечении находится 701 инфицированный, состояние 146 из них оценивается врачами как тяжелое, 27 — как критическое.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 46 носителей SARS-CoV-2.