Глендейл, США, , 08:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу гостей со счетом 1:5.

У «Миннесоты» забитые голы записали на свой счет Матс Цуккарелло (5-я минута), Брэд Хант (14-я), Ник Бьюгстад (15-я), Джордан Гринвэй (26-я) и Кевин Фиала (59-я).

Автором единственной шайбы «Аризоны» стал Клейтон Келлер (54-я).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», проигравший два прошлых матча, снова встретится 7 марта с командой «Аризоной», которая выиграла прошлую встречу.