Лефкоша, , 08:28 — REGNUM Лидеры Евросоюза, вероятно, никак не смогут помочь в процессе урегулирования кипрской проблемы, заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Лидер турецкой общины «поставил под сомнение роль ЕС в мирном процессе, заявив, что Республика Кипр и Греция оказывают внутреннее давление на блок», сообщает Кипрское информационное агентство. По его информации, именно в таком виде Татар сформулировал своё недоверие Боррелю и переговорному процессу, который ведётся в формате «пять плюс один».

Татар вновь заявил, что на Кипре может быть достигнуто соглашение о сотрудничестве только «между двумя государствами, которые будут жить рядом друг с другом на основе суверенного равенства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неформальная встреча в формате «пять плюс один» по Кипру запланирована на 27−29 апреля текущего года. Кроме ООН, сторонами переговоров в формате «5+1» выступают лидеры греческой и турецкой общин острова, а также главы МИД стран-гарантов — Великобритании, Греции и Турции.

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