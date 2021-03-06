Москва, , 08:21 — REGNUM Специалисты Государственного фонда кинофильмов России планируют в 2021 году оцифровать вдове больше картин, чем годом ранее, заявила генеральный директор Госфильмофонда Елена Филатова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Филатова рассказала, что в 2020 году специалисты Госфильмофонда перевели в цифровой формат 2,5 тысячи фильмовых материалов. Она заверила, что в 2021 и последующих годах этот показатель будет увеличен до 5 тысячи.

Глава Госфильмофонда добавила, что ведётся работа над формированием внешнего коллегиального органа — экспертного совета, который займётся формированием реестра наиболее ценных лент. Отобранные этим советом картины будут направляться на оцифровку в приоритетном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года правительство России одобрило законопроект, освобождающий кинематографистов от обязанности сдавать картины в Госфильмофонд на пленке.