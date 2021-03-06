Валенсия, Испания, , 08:19 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» переиграл команду «Вильярреал» в матче 26 тура чемпионата Испании. Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

При этом счет в матче открыли гости после удачно реализованного форвардом Жераром Морено пенальти на 40-й минуте. И только на 86-й минуте полузащитник «Валенсии» Карлос Солер также с пенальти счет сравнял, а гол португальского хавбека хозяев Гонсалу Гедеш в компенсированное время матча (90+1-я) принес им победу.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче.

Отметим, по итогам матча в активе «Валенсии» стало 30 очков, команда находится на тридцатом месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Вильярреала» 37 очков и седьмая строчка.