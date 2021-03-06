Кишинёв, , 08:19 — REGNUM Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная встретилась с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Молдавии Чжан Инхун. В ходе встречи был затронут вопрос о предоставлении Кишиневу вакцины от коронавирусной инфекции из Китая, сообщила политик 5 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

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Участники встречи обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых властями обоих государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также — по преодолению социально-экономических вызовов, связанных с пандемией COVID-19. В свою очередь спикер молдавского парламента поблагодарила посла Китая за поддержку, оказываемую Молдавии властями КНР.

«Обсуждалась также возможность предоставления нашей стране партии вакцин из Китая», — добавила она.

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Напомним, 5 марта в Молдавию в рамках программы COVAX доставили партию вакцины от коронавирусной инфекции.