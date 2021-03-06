Женева, Швейцария, , 08:05 — REGNUM Переход стран к массовой вакцинации от коронавируса не означает, что нужно снижать уровень бдительности в вопросах поддержания ограничительных мер, заявил 5 марта на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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«Появление вакцин обнадеживает. Но также это момент, когда мы можем потерять бдительность, концентрацию, — сказал он. — Поэтому нам необходимо продолжать тщательно соблюдать общественные меры по борьбе с распространением коронавируса».

Такая рекомендация, отметил Райан, относится, в том числе к распространению коронавируса с новыми штаммами. Представитель ВОЗ предупредил, что потеря бдительности грозит странам «и третьей, и четвёртой волной» заболеваемости COVID-19.

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