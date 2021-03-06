Копенгаген, , 08:04 — REGNUM Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции заставили власти Дании перенести сроки завершения массовой вакцинации населения на три недели. Об этом 6 марта передает телеканал TV2.

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Новой датой окончания прививочной кампании в стране назначено 18 июля. Приоритет в вакцинации в королевстве отдается пожилым людям из домов престарелых, а также тем, за которыми ухаживают социальные работники. После них вакцины должны будут получить медики и лица старше 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти страны намерены к наступлению Пасхи (4 апреля) вакцинировать от COVID-19 всех жителей страны старше 50 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями из группы риска.

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