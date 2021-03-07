7 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Новая климатическая политика США может стать причиной военного конфликта, как это часто случалось в прошлом с нефтью и газом.

Джонатан Тенненбаум, , 00:20 — REGNUM Вторая из цикла статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума, посвященного климатической политике новой администрации США. Начало читайте в статье «Осторожно! Байден хочет спасти планету».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем «Указе о борьбе с климатическим кризисом внутри страны и за рубежом» от 27 января президент США Джозеф Байден заявляет, что его администрация стремится «поставить климатический кризис в центр внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов».

В буквальном смысле это заявление — с чем, я думаю, согласится любой трезвый обозреватель сегодняшней ситуации в США и на международном уровне — является безумием. Джо, пожалуйста, скажи нам, что ты не это имел в виду.

Во что бы то ни стало можно было поверить в надвигающийся климатический апокалипсис, но неотложные внутренние и международные проблемы, с которыми администрация Байдена столкнется в ближайшие месяцы, имеют мало или не имеют ничего общего с температурой атмосферы Земли. Они в первую очередь связаны с высокой вероятностью кризисов, которые могут заставить сделать выбор между войной и миром уже в краткосрочной перспективе.

Однако в этом безумии просматривается определённая система. Подразумевается, что указы Байдена превращают выброс CO 2 в любом уголке мира в проблему национальной безопасности США. Предстоящая оценка национальной разведки станет обоснованием применения ресурсов разведывательного сообщества и аппарата национальной безопасности США для обеспечения соблюдения американской климатической политики в глобальном масштабе.

Это будет иметь зловещие последствия. Строительство новой автомагистрали, трубопровода, завода или электростанции в любой развивающейся стране, которое может привести к увеличению выбросов CO 2 , в принципе, может быть классифицировано как угроза национальной безопасности США.

Благодаря этому администрация США получит оправдание даже для остановки таких проектов. Таким образом, реализация политики зеленого империализма становится обязанностью правительства США. Следует учитывать масштабы вмешательства и конфликтов, которые могут при этом возникнуть.

По выражению бывшего президента Барака Обамы, США имеют в своем распоряжении целый ряд «инструментов» для достижения своих климатических целей во всем мире. Байден уже говорит об использовании углеродных тарифов, сборов или квот на углеродоёмкие товары из стран, которые «не выполняют свои климатические и экологические обязательства».

Президент США Барак Обама награждает Вице-президента Байдена президентской медалью Свободы Chuck Kennedy

Таким образом, климат предоставит администрации Байдена аргумент для достижения протекционистских целей Дональда Трампа другими средствами. Как сказал Байден во время своей кампании: «Странам, которые не выполняют свои обязательства в отношении климата, не будет позволено подрывать глобальный прогресс дешевыми товарами, загрязняющими [атмосферу] углеродом».

Таким образом, жесткая линия против «углеродно-грязных товаров» станет способом «защитить американские рабочие места».

Но в наборе инструментов гораздо больше. Климатические цели служат достаточным оправданием для решительного вмешательства во внутреннюю политику наций, включая поддержку отдельных партий, общественных движений и НПО.

Естественно, всё будет сделано со стопроцентной политкорректностью. Более того, Байден, очевидно, считает своей прерогативой во имя спасения планеты диктовать другим странам, какие проекты они могут или не могут финансировать и строить.

Распоряжение направляет секретарей департаментов государственного, казначейского и энергетического секторов, а также руководителей других правительственных агентств на консультацию с помощником президента по вопросам национальной безопасности, чтобы «определить шаги, с помощью которых Соединенные Штаты могут способствовать прекращению международного финансирования углеродоемкой энергетики, использующей ископаемое топливо».

Байден ясно дал понять, что Китай является целью номер один его внешней климатической политики. В настоящее время в Китае планируется построить угольные электростанции общей мощностью более 250 гигаватт (ГВт), из которых 97 ГВт уже находятся в стадии строительства. Общая мощность 250 ГВт примерно эквивалентна мощности всей угольной энергетики США, которую Байден пообещал закрыть.

Во время избирательной кампании Байден заявил: «Я возглавлю дипломатическую инициативу, чтобы заставить каждую страну выйти за рамки своих первоначальных обязательств» по сокращению выбросов CO 2 . «Это особенно верно для Китая, который на сегодняшний день является крупнейшим в мире источником выбросов углерода. Мы не только будем требовать от их руководителей ответственности за сокращение выбросов углекислого газа у себя дома, в их стране, но и позаботимся о том, чтобы они прекратили финансирование в миллиарды долларов грязных проектов по ископаемому топливу по всей Азии».

Это правда, что многие проекты, спонсируемые Китаем в контексте его инициативы «Один пояс, один путь», включают строительство электростанций, работающих на ископаемом топливе, и инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе.

Китайские банки в настоящее время являются основным источником финансирования угольных электростанций по всему миру, при этом китайское финансирование и китайские компании участвуют как минимум в 240 угольных проектах, в том числе во Вьетнаме, Бангладеш, Пакистане, Кении, Гане, Малави, Зимбабве, Египте, Танзании, Замбии и других странах.

Очевидный факт состоит в том, что развивающимся странам нужна энергия, и они, соответственно, расширяют свою инфраструктуру использования ископаемого топлива. Это хорошо видно по строительству нефте‑ и газопроводов.

В Индии запланировано и уже построено более 21 000 километров трубопроводов, в африканских странах — более 33 000 километров, а в Латинской Америке — более 13 000 километров. Построенные и строящиеся трубопроводы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Китай) имеют общую длину, в два раза превышающую экватор Земли.

Попытаются ли США при Байдене остановить эти проекты во имя спасения климата?

Обратите внимание, что проекты трубопроводов уже давно играют большую роль в напряженности отношений между США и Россией (а ранее и Советским Союзом). Самым известным, конечно же, является проект «Северный поток — 2», связывающий Россию и Германию, который Трамп, а теперь и Байден пообещали остановить.

Но это еще не всё. Россия будет одним из самых крупных проигравших от сокращения выбросов CO 2 своими потребителями нефти и газа. Ископаемое топливо даёт 60% экспортных поступлений России и около 30% ее ВВП.

Загрязнение атмосферы промышленными выбросами. Нижний Новгород Sergei Dorokhovsky

Взяв на себя роль «проводника» климатической политики, администрация Байдена вступит в конфликт с интересами многих стран.

Почти все страны Ближнего Востока живут за счет экспорта нефти. К странам, экономика которых зависит от ископаемого топлива, на долю которого приходится более 50% их экспортных доходов, относятся Алжир, Ангола, Азербайджан, Бруней, Колумбия, Республика Конго, Габон, Нигерия, Судан, Туркменистан и Венесуэла.

Десятки других развивающихся стран получают значительные суммы от экспорта ископаемого топлива, и многие из них обладают запасами ископаемого топлива, которые считаются частью их национального богатства. В отчете Международного валютного фонда «Несгораемое богатство народов» исследуется этот вопрос.

В более широком смысле вопрос стоит так: попытается ли администрация Байдена заставить страны мира списать триллионы долларов все еще функционирующей, не обесцененной инфраструктуры ископаемого топлива и в то же время заплатить за совершенно новую инфраструктуру?

Излишне говорить, что у такой политики существуют и военные последствия. А как насчет российской деятельности в арктическом регионе, в котором нефть и газ играют важную роль?

А как насчет огромных запасов нефти и газа в районах, на которые претендует Китай в Южно-Китайском море?

Что, если Россия, Китай или другие страны откажутся прекратить деятельность, «угрожающую глобальному климату»?

Станет ли «спасение планеты» новым источником военных конфликтов, каким в прошлом часто становились нефть и газ?

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