Канны, Франция, , 07:56 — REGNUM Космический аппарат миссии «ЭкзоМарс-2022» успешно прошёл испытания на динамическую балансировку. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Миссия «ЭкзоМарс-2022» реализуется Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА). В состав миссии войдут перелётный и десантный модули, российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».

При полёте к Марсу космический аппарат будет вращаться с постоянной скоростью около 2,75 оборотов в минуту — это требуется для его стабилизации. Проведённые в тестовых камерах компании Thales Alenia Space испытания подтвердили сбалансированность космического аппарата в полном составе. Это позволит обеспечить устойчивое движение и радиосвязь во время полёта к Марсу.

Отмечается, что также на площадках Thales Alenia Space в Каннах были проведены испытания ряда научных приборов миссии «ЭкзоМарс-2022». Далее аппарату предстоит пройти функциональные испытания, включая программу отработки команд движения на площадке, имитирующей поверхность Марса.

Одними из последних испытаний станут тесты новой парашютной системы, изготовленной компанией Airborne Systems. Планируется, что эти тесты будут проведены в феврале-марте 2022 года. Запуск миссии «ЭкзоМарс-2022» запланирован на лето 2022 года.

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