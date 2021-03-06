Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM В штате Калифорния (США) с 1 апреля откроют для посетителей все парки развлечений, концертные площадки и спортивные объекты, которые простаивали почти год из-за ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19. Об этом со ссылкой на власти штата 5 марта сообщает телеканал CNN.

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«Мы чувствуем, что сейчас подходящее время возобновить каким-то образом подобную деятельность в безопасном, размеренном и осторожном режиме», — приводит CNN слова Марка Гэли, который отвечает в штате за здравоохранение и социальное обеспечение.

Объекты, которые расположены в «красной» зоне, предполагается пока «запустить» на 15% от максимальной вместимости и только для жителей штата.

Диснейленд в Лос-Анджелесе и ряд других парков находятся в «фиолетовой» зоне, где фиксируется самая тяжёлая ситуация с заражениями коронавирусом, но власти рассчитывают, что ситуация улучшится уже в ближайшие несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, Диснейленд в Калифорнии превратится в огромный центр для вакцинации от COVID-19.

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