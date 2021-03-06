Новотроицк, Оренбургская область, , 07:52 — REGNUM Возгорание произошло на складе с упаковкой в городе Новотроицке Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 6 марта. Общая площадь возгорания оценивается в 3000 квадратных метров. К настоящему времени спасателям удалось локализовать пожар, его ликвидация продолжается. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 марта в Пензе произошел пожар в ангаре, где хранилась полимерная продукция. Огнем была охвачена площадь в 3,5 тыс. квадратных метров. Пожар удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало.