Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Пользователи серии бесплатных и платных приложений SuperVPN должны срочно отказаться от него, поскольку программа представляет серьезную угрозу в виде утечки личной информации. Об этом 5 марта написал специалист по кибербезопасности Зак Доффман в статье для журнала Forbes.

По мнению эксперта, владельцы устройств с операционной системой Android, должны незамедлительно удалить это приложение, которое было скачано уже более 100 млн раз.

SuperVPN позиционируется как сервис по защите конфиденциальности. Однако, как предупреждает Доффман, программа работает с точностью до наоборот. Разработчиков приложения обвиняют в использовании шпионского кода и краже персональных сведений.

Эксперт сослался на недавний отчет исследовательской группы CyberNews, которая сообщила о продаже на одном из хакерских сайтов баз данных с информацией о пользователях ряда сервисов. В их числе приложения SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. При этом в расследовании говорится, что в магазине Google Play представлены еще не менее шести похожих программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта стало известно, что десять российских финансовых и транспортных компаний подверглись хакерским атакам, в которых злоумышленники применяли ранее неизвестную программу-шифровальщик Quoter.

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