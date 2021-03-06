Нью-Йорк, США, , 07:44 — REGNUM Американская правительственная комиссия по равным возможностям в вопросах трудоустройства (EEOC) начала проверку в компании Facebook на предмет расовой предвзятости при приёме на работу и продвижении по службе, сообщает 5 марта агентство Reuters.

Инициаторами расследования выступили трое адвокатов, которые утверждают, что в Facebook дискриминировали права их клиентов, когда те пытались устроиться на работу. Речь, в частности, идёт о том, что в социальной сети могли «системно» ставить чернокожих специалистов «в невыгодное положение» с точки зрения соблюдения их прав.

«Мы серьезно относимся к любым обвинениям в дискриминации и расследуем каждое дело», — сообщил представитель Facebook Энди Стоун.

Добавим, что в феврале 2021 года компания Google согласился выплатить $3,8 млн на урегулирование обвинений похожего характера — тогда речь шла о том, что компания недоплачивает женщинам и несправедливо избегает трудоустройства женщин и граждан азиатского происхождения.

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