Киев, , 07:45 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году лидера Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску. Соответствующее заявление украинский политик сделал в эфире канала NewsOne, сообщает 5 марта пресс-служба партии ОПЗЖ.

По словам Рабиновича, происходящее на Украине, когда закрывают телеканалы, убивают журналистов, является фашизмом «в зеленом виде». Он также добавил, что ночью было принято решение о создании боевой группы из двадцати человек, которые будут нападать на журналистов, депутатов, убивать и запугивать их.

«Убивать можно — Зеленский разрешил. Бить журналистов можно — Зеленский разрешил. Закрывать каналы и рот людям можно — Зеленский разрешил. А теперь убивать можно — Зеленский разрешил. Так вот я хочу передать Зеленскому. Много таких было. Я их могу перечислять от Чаушеску до кого хотите. И кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь также», — заключил он.

Напомним, в начале февраля месяца на Украине в соответствии с решением президента Украины Владимира Зеленского были закрыты три оппозиционных телеканала — NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Позже журналисты указанных телеканалов объединились и создали телеканал «Перший незалежний» («Первый независимый»), вещание которого было прекращено спустя час после выхода в эфир.

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