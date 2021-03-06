Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:40 — REGNUM Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Курильской гряды, сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высотку до 2,5 километров. Шлейф от выброса растянулся на юго-восток на расстояние до трех километров. Отмечается, что в населенных пунктах Парамушира выпадения пепла не фиксировалось, запах сероводорода не ощущался. В МЧС уточнили, что выброс не представляет угрозы для жителей острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра. Угрозы для жителей населенных пунктов Парамушира этот выброс также не представлял.

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