Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Более 20 тыс. американских компаний оказалась скомпрометированы после кибератак, совершённых через уязвимость в программном обеспечении от Microsoft, сообщает 5 марта агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник.

По его словам, речь идёт о так называемых «заплатках», экстренно выпущенных Microsoft после выявленного в декабре массового взлома. Согласно отчетам, именно обновления программы были использованы злоумышленниками для получения удалённого доступа к данным кредитных союзов, городских властей и малого бизнеса.

Пострадавшими числятся не только компании в США, но и «десятки тысяч организаций в Азии и Европе», сообщает агентство.

Microsoft, которая изначально заявила, что взломы представляли собой «ограниченные и целевые атаки», отказалась комментировать масштаб проблемы, но отметила, что работает с правительственными агентствами и компаниями по обеспечению безопасности для её устранения.

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