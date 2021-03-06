Курск, , 07:32 — REGNUM В Курской области прошли тактические учения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) по противоборству беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) условного противника. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

«В ходе учения, зенитчики были подняты по тревоге и выдвинулись в район выполнения учебно-боевой задачи где развернули зенитно-ракетные комплексы и подготовились отразить авиационную атаку условного противника», — говорится в сообщении.

Расчёты комплексов в условиях постановки «противником» активных радиопомех обнаружили его БПЛА на большой дистанции и успешно «поразили» их, произведя электронные пуски.

В учениях было задействовано более 200 военнослужащих зенитно-ракетной бригады ЗВО и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области артиллерийское соединение большой мощности Западного военного округа (ЗВО) провело боевые стрельбы в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

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