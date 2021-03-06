Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Владельцы Android-смартфнов, использующие приложение SuperVPN, подвергают риску свои персональные данные. Об этом сообщил эксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes.

SuperVPN является одним из самых популярных VPN-клиентов — программой, создающей виртуальную сеть для сохранения конфиденциальности в интернете. 5 марта исследовательская группа CyberNews обнаружила базу данных пользователей SuperVPN, выставленную на продажу на одном из хакерских форумах.

Отмечается, что утечка могла охватить до 21 млн пользователей SuperVPN. Скомпрометированные данные включают имена, адреса электронной почты, платёжные данные и информацию об устройствах пользователей. При этом общее число скачиваний приложения SuperVPN в магазине Google Play превышает 100 млн.

«Так что проверьте свой телефон и, если найдете это приложение, немедленно удалите», — призвал Доффман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Роскачества выявили признаки шпионских программ у ряда приложений, предназначенных для очистки памяти Android-смартфонов.

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