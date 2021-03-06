Хабаровск, , 07:24 — REGNUM В Хабаровском крае на станции Форель 102 км Дальневосточной железной дороги после схода с рельсов цистерн грузового поезда произошла утечка нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Сход 18 цистерн произошел 6 марта в 02:00 по местному времени (+7 мск).

Сообщается, что пострадавших нет. В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно, задержаны три пассажирских поезда.

Утечка нефтепродуктов происходит сразу из нескольких цистерн.

На месте работают восстановительные поезда. Утечку устраняют специалисты ЭКОСПАС.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода с путей 18 цистерн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье, в Сковородинском районе, на перегоне Большая Омутная — Сгибеево, 28 февраля с путей сошли десять вагонов с углём. В результате происшествия несколько пассажирских поездов были задержаны.