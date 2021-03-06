Киев, , 07:21 — REGNUM Плохим сигналом для президента Украины Владимира Зеленского является решение США ввести санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи. Об этом 5 марта написало издание «Страна.ua».

Авторы материала полагают, что этот шаг Вашингтона следует расценивать как «черную метку» не только для бизнесмена, но и для главы государства. Журналисты отмечают, что для Коломойского наступают «суровые времена».

В статье также подчеркивается, что США стремятся ограничить доступ приближенных олигарха к их денежным счетам. Целью этого может быть давление американских властей на Зеленского.

Кроме того, авторы издания полагают, что еще одной причиной решения Вашингтона якобы является политическая позиция Коломойского, который еще в конце 2019 года предлагал Киеву улучшить отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава американского госдепартамента Энтони Блинкен написал в своем Twitter, что США включили в свой санкционный список Игоря Коломойского и членов его семьи за «значительную коррупцию».

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