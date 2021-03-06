Каракас, , 07:24 — REGNUM В Венесуэле с 8 марта вводятся в обращение три новые банкноты — номиналом 200 тыс., 500 тыс. и один млн боливаров. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) Боливарианской Республики.

«Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн суверенных боливаров начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

В сообщении финансового регулятора отмечается, что купюры увеличенного номинала выпускаются для «удовлетворения потребности национальной экономики».

Напомним, что по официальным данным ЦБ Венесуэлы, уровень инфляции (рост цен) в Венесуэле по итогам 2020 года составил около 3000%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы заказали российскому «Гознаку» отпечатать 300 млн купюр номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров.

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