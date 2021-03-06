Сеул, , 07:17 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чже Ин осудил насилие в Мьянме и призвал освободить главу мьянманской правящей партии, сообщает агентство Рёнхап.

«Применение насилия против жителей Мьянмы должно прекратиться немедленно. Больше не должны погибать люди», — заявил он.

Президент республики также осудил действия военных и полицейских, разгонявших в Мьянме уличные беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее начали составлять списки своих граждан, которые находятся в Мьянме и хотят вернуться на родину из-за нестабильной ситуации в стране. Правительство республики уже выразило готовность организовать чартерный рейс по вывозу граждан Южной Кореи.

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