Киев, , 07:16 — REGNUM На Украине не будет дефолта в 2021 году, если официальный Киев не получит очередной транш от Международного валютного фонда в сентябре-октябре текущего года, заявил 5 марта в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шутером» министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам Марченко, бюджет Украины предусматривал получение средств от Международного валютного фонда и официальный Киев не рассматривает вариант развития событий, при котором стране не будет предоставлен очередной транш МВФ.

«У нас очень напряженный год и мы когда принимали бюджет, мы закладывали именно получение средств со стороны МВФ… Так вынуждены мы были работать, кризисный год, нам нужна поддержка. Мы не рассматриваем в условном варианте когда этого (получения средств МВФ — ИА REGNUM) не будет. Но конечно, нам хотелось, чтоб это было раньше. То есть вариантов, при котором там страшные события произойдут я не представляю себе. Просто будет задержка. Нам бы хотелось, чтоб транши действительно были еще в прошлом году. И нам важно быть в программе. То, что у нас есть диалог, то, что мы постоянно коммуницируем, — это нормально. Получим транш в апреле-мае — прекрасно. Позже — ну хуже… Дефолта (в случае, если Киев не получит очередной транш от МВФ до сентября-октября 2021 года — ИА REGNUM) не будет. Потому, что дефолт — это в первую очередь политические решения, а потом уже экономические. Экономических оснований для дефолта я не вижу», — отметил министр.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в получении Киевом средств МВФ до конца 2021 года.