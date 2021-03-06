Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Президент США Джо Байден согласился с необходимостью пересмотра своих полномочий в части применения военной силы за рубежом, заявила 5 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить», — сказала она.

По словам Псаки, позиция Байдена по этому вопросу открыта — дискуссии на тему уже идут и будут продолжаться со всеми заинтересованными в США сторонами.

Пресс-секретарь прокомментировала также недавние удары США в Сирии. По её словам, они были осуществлены легально «с точки зрения закона».

Ранее СМИ выяснили, что Джо Байден собирался отдать приказ о совершении двух воздушных атак, а не одной, 26 февраля по объектам в Сирии.

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