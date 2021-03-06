Нью-Йорк, США, , 07:08 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 5 марта переломили негативную динамику последних дней и показали уверенный рост, хотя и не компенсировавший предшествующее падение.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 572,16 пункта (1,85%), до уровня 31 495,30 пункта. S&P 500 прибавил 73,47 пункта (1,95%), поднявшись до уровня 3841,94 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 204,29 пункта (1,64%), поднявшись до уровня 12 668,29 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялись на $2,43 (3,81%), до уровня $66,26 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель.

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