Абуджа, , 06:50 — REGNUM Не менее 16 человек стали жертвами нападения неизвестных боевиков на деревню Тара в штате Сокото на северо-западе Нигерии. Об этом 6 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя местных властей.

Кроме того, в результате атаки девять человек получили тяжелые ранения. По версии источника, нападавшие прибыли из соседнего штата Замфара. Они увели из деревни более 100 коров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта при нападении на контрольно-пропускные пункты в штате Кросс-Ривер на юге Нигерии погибли двое полицейских и один пострадал.

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