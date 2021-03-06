Аддис-Абеба, , 06:49 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1119 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 164 073. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 2404 человека.

В настоящее время в Эфиопии числится 24 236 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 427 пациентов находятся в тяжелом состоянии.