Намиэ, , 06:44 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 6 марта посетил префектуру Фукусима и возложил цветы к мемориалу, воздвигнутому в городке Намиэ в память жертв разрушительного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. Прямую трансляцию визита вёл телеканал NHK.

Во время церемонии главу японского правительства сопровождал губернатор префектуры Фукусима Масао Утибори. В течении дня Суга также проведёт инспекцию работ по восстановлению пострадавших от землетрясения и цунами территорий префектуры, на полное завершение которых (включая демонтаж аварийной АЭС) потребуется не менее 40 лет.

Напомним, что 11 марта 2011 года в результате удара цунами, вызванного землетрясением магнитудой 9.0, погибли 18,4 тыс. человек. Ещё 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет.

Предыдущий визит Суги в префектуру Фукусима состоялся в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма в размере не менее 440,1 млрд иен (почти $4,2 млрд) потребуется для полной утилизации радиоактивных почв, травы, деревьев и других отходов из зоны дезактивации вокруг японской АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году после цунами произошла авария.

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